Molukkers in Tilburg willen veerkracht tonen

TILBURG - Verbroederen, saamhorigheid versterken, begrip vergroten. Met die doelen voor ogen organiseert de Molukse gemeenschap in Tilburg volgend jaar een reeks evenementen. Die moeten laten zien dat deze bevolkingsgroep in de stad springlevend is. Zowel in eigen kring als naar niet-Molukse inwoners toe.

Een nieuwjaarsfeest, een grote culturele dag in het voorjaar en een slotfeest in september staan al op de agenda. Tussendoor is volop ruimte voor activiteiten op het gebied van onder meer sport en muziek.

,,We verwachten dat een grote groep mensen met ideeën komt. Talent is er genoeg”, zegt Rob Massuger, een van de vijf leden van een werkgroep die met de voorbereidingen bezig is. Stadsmuseum Tilburg helpt daarin mee. Op zaterdag 3 november worden de eerste plannen gepresenteerd tijdens een avond in The Gallery op de Heuvel.

In september 2019 is het 55 jaar geleden dat de eerste Molukse gezinnen in Tilburg kwamen wonen in aan hen toegewezen huizen aan de Kornalijnhof en de Azuurweg in Tilburg-West. Ze waren afkomstig uit Lunetten (Vught) en andere kampen. Later vestigde een groep Molukkers zich in een blok woningen in en bij de Tartinistraat (Noord). De belofte van de Nederlandse overheid aan de eerste generatie dat ze zou mogen terugkeren naar hun land van herkomst is nooit gestand gedaan.

Bij die geschiedenis staan de Tilburgse Molukkers volgend jaar stil. ,,Waarbij de vraag rijst of het een herdenking is of een heuglijk feit”, aldus de werkgroep. ,,Het is speciaal voor onze jeugd en voor andere Nederlanders in ieder geval belangrijk om zich er van bewust te zijn”, zegt Xanterra Manuhutu. ,,Je kunt herdenken en vieren niet los van elkaar zien”, stelt Ezra Maillissa. ,,We dragen dat verleden met ons mee, maar willen ook met z’n allen de toekomst in.”

Tilburg telt, zo schat Manuhutu, zo’n 450 Molukse gezinnen. Aan de Azuurweg en in de Tartinistraat zijn nog steeds concentraties, maar in de loop der jaren is de groep toch ook wel verspreid geraakt. Maillissa: ,,Daarmee raakte voor velen hun identiteit meer uit beeld. Maar je ziet dat nu weer opleven.” Massuger: ,,Het waakvlammetje brandt nog, dat moet weer een echte vlam worden.”