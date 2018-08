Monumentaal wonen in Tilburgse Jozefmavo

Corry Konings over Expeditie Robinson: 'Het was te gek'

30 augustus BERKEL-ENSCHOT - Het was een 'geweldige ervaring, helemaal te gek'. Smartlappendiva Corry Konings (66) moest naar eigen zeggen wel even nadenken toen zij gevraagd werd om mee te doen aan het nieuwe seizoen van tv-hit Expeditie Robinson. ,,Maar ik was er snel uit: dit mocht ik niet missen.''