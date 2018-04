Mooi weer: de tuin in! Maar hoe maak je alles voorjaarsklaar?

VIDEO Tilburg Architectuur Film Festival TIAFF gaat vooral over mensen

14:00 TILBURG - Het Tilburg Architectuur Film Festival, TIAFF, gaat vooral over mensen, meer dan over stenen. In de vijftien films en documentaires die zaterdag 14 april in Cinecitta zijn te zien tonen filmmakers hoe mensen wonen en vooral hoe ze samenwonen. Zo is er een documentaire over Westpoint te zien.