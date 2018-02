Moord op kasteelheer Stijn Saelens: zaak tegen Tilburger Roy L. dinsdag écht van start

Koppige tiener wil maar niet leren: 6 keer betrapt zonder rijbewijs in één jaar

10:03 TILBURG – Sommige mensen leren het nooit. Een 19-jarige vrouw uit Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Voor de zesde keer in één jaar tijd. De politie is haar gedrag beu en heeft haar bromfiets afgepakt.