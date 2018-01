Moordonderzoeken stilgelegd ‘vanwege’ onderbezetting

Burgemeester Paul Depla van Breda deed deze uitspraak zaterdagochtend tijdens een interview op NPO Radio 1. Volgens Depla is het aan de burgers van West-Brabant niet uit te leggen dat Amsterdam veel meer recherchecapaciteit heeft, terwijl deze regio jaarlijks gemiddeld een vergelijkbaar aantal zware misdrijven telt. ,,Er is in feite een grote stedentoeslag als je kijkt naar de capaciteit bij de recherche’’, zei Depla.

Keuzes

De politie onderschrijft de beweringen van burgemeester Depla. Ook de aangedragen feiten en omstandigheden zouden kloppen. Dik Advocaat: ,,De druk op bij de recherche in Zeeland-West-Brabant is zeer groot. Als er zich veel ernstige incidenten in korte tijd aandienen, dan vraagt dat om keuzes die we eigenlijk niet willen maken. Zo werden er begin 2017, als gevolg van het grote aantal moorden die de laatste jaren worden gepleegd, drie onderzoeken tijdelijk stil gelegd. Het gaat om een in februari 2016 gepleegde fatale ripdeal te Ossendrecht, een doodgeschoten man in Tilburg (december 2016) en de dood van een 13-jarige jongen in Oosterhout in januari 2017. Ook voor andere ernstige geweldsdelicten was maar zeer weinig recherchecapaciteit beschikbaar, zoals schietincidenten in Breda en Etten-Leur.”

Poging liquidatie

In het geval van Breda gaat het volgens Depla om een poging tot liquidatie in het stadsdeel Haagse Beemden. De burgemeester wees verder op de recente gewelddadigheden in de stad waarbij een dode en twee zwaargewonden vielen. Enkele woningen werden beschoten. In Oosterhout is veertig kilo cocaïne gevonden bij een politieinval en bij een gezamenlijke actie in Nederland en België is een grote drugsbende opgerold. Veel leden van de bende komen uit West-Brabant. De hoofdverdachte bijvoorbeeld komt uit St. Willebrord.