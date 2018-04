Moskeeën in Tilburg en Den Bosch gefinancierd vanuit Saudi-Arabië

BREDA - Zeker 30 islamitische organisaties in Nederland, waaronder de Islamitische Stichting voor Opvoeding en Overdracht van Kennis en de Stichting Moslim Wereld Liga Nederland in Tilburg, hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd in conservatieve Golfstaten of hebben daadwerkelijk geld ontvangen uit deze landen. Het gaat om miljoenen euro's uit Koeweit en Saudi-Arabië. Dit blijkt uit informatie waar NRC en Nieuwsuur maandag over berichten. De informatie is door de overheid jarenlang geheim gehouden, maar NRC en Nieuwsuur hebben er de hand op weten te leggen.

De moskee van de Islamitische Stichting voor Opvoeding en Overdracht van Kennis in Tilburg is ontstaan door financiering vanuit Saudi-Arabië, schreef inlichtingendienst AIVD in 2004. De Stichting Moslim Wereld Liga Nederland in Tilburg zou volgens dezelfde informatie worden geleid én gefinancierd vanuit Saudi-Arabië.

De Stichting Afghaans Islamitisch & Cultureel Centrum in Den Bosch heeft in 2013 geld aangevraagd in Saudi-Arabië, blijkt uit een lijst die in het bezit is van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het moskeebestuur heeft niet gereageerd op verzoeken van NRC en Nieuwsuur om een reactie.

Financiering vanuit conservatieve Golfstaten is omstreden vanwege de zorg dat daarmee ongewenste invloed wordt uitgeoefend in Nederlandse gebedshuizen. De Tweede Kamer vraagt al jaren om transparantie. Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat het geldstromen uit 'onvrije landen' aan banden wil leggen, maar is nog niet met concrete voorstellen gekomen.