Motoragent achtervolgt dronken bestuurder zonder rijbewijs door Tilburg

Mannen (22 en 25) uit Tilburg mishande­len 19-jarige stadsge­noot, slachtof­fer naar ziekenhuis

10:20 TILBURG - Twee mannen uit Tilburg zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat zij ervan verdacht worden een 19-jarige stadsgenoot het ziekenhuis in te hebben geslagen. Dat gebeurde in het uitgaanscentrum van Tilburg. Dat meldt de politie.