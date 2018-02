Motorrijder bedreigt BOA's na weigeren tonen legitimatie: 'Ik wil jou vermoorden'

Advocaat: Tilburgs stel is te autistisch om gestraft te worden voor seks met meisje van 14

9:12 TILBURG - Een Tilburgs stel van 25 en 27 was te autistisch om in te zien dat ze verkeerd bezig waren toen ze vier jaar geleden seks hadden met een meisje van 14 jaar oud. Ze moeten daarom worden vrijgesproken van het plegen van ontucht, zo pleitten de advocaten van de twee, donderdag in de rechtbank in Breda.