Motorrijder botst op fietser (76) en laat slachtoffer gewond achter, politie zoekt in Tilburg naar doorrijder

met videoTILBURG - Een motorrijder is dinsdagavond op een 76-jarige fietser gebotst op de Veldhovenring in Tilburg. Hij is daarna doorgereden en liet het slachtoffer gewond achter.