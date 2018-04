Motorrijder breekt been na aanrijding met bestelbusje in Tilburg

LINTJES Tilburgse lintjesre­gen valt vooral in Udenhout

7:34 TILBURG - Dit jaar ontvingen zestien inwoners van Tilburg donderdag een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Theo Weterings reikte zestien lintjes in de Concertzaal van Theaters Tilburg. Elf personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en vijf personen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder de decorandi zijn tien mannen en zes vrouwen.