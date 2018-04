Motorrijder rijdt op fietspad jong kind aan in Tilburg: 'Hij had daar niet mogen rijden'

Onderzoek loopt naar agent die Tilburger (18) in been schoot na achtervol­ging

16:48 TILBURG/GOIRLE - Er loopt een onderzoek naar de agent die de 18-jarige Tilburger neerschoot vorige week woensdag. Hij schoot de jongen in zijn been na een achtervolging die begon op een industrieterrein in Tilburg. De Tilburger en zijn 19-jarige vriend uit Oirschot reden roekeloos in een gestolen busje, met daarin een gestolen scooter.