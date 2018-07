Mundial heeft groot tekort. Festival kan facturen niet betalen

Scootmo­biel? Je komt er het Verhalen­Huis in Tilburg niet mee in

10:46 TILBURG - Wie met een scootmobiel naar het VerHalenHuis in Tilburg wil, komt er niet in. ,,Ik vind het bijna discriminerend." Maar de bibliotheekdirecteur vindt het 'een kwestie van veiligheid'. ,,Er wordt over voeten gereden of we krijgen schade aan boekenkasten."