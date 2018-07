Mundial heeft groot tekort, festival kan facturen niet betalen

UPDATE Het monster van het Leijpark is een karper

15:10 TILBURG - Ook het Tilburgse Leijpark heeft zijn eigen sage. In 'Loch Leijpark', de vijver bij de Leybrug, is een 'monster' opgedoken. Is het een meerval? Of toch een uit de kluiten gewassen karper? De bezoekers van het park krabben zich achter de oren.