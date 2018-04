Museumweekend: prenten Puk en Muk worden herdrukt

VIDEO Achterop de vuilniswagen: burgemeester Weterings is even een BAT-man

10:00 TILBURG - Hij was wat moeilijker herkenbaar in zijn groene overall, gele hesje en blauwe BAT-petje, maar het was toch echt burgemeester Theo Weterings die woensdagmorgen achterop de vuilniswagen stond. In de Reeshof hielp hij mee om de kliko's te legen.