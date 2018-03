Muziekpodium Paradox bouwt een opnamestudio met zes repetitieruimten

Club Fix haalt berucht salsafeest uit programmering na onrust, Broodje Jantje beveiligt zaak tegen publiek

14 maart TILBURG – Discotheek Club Fix in Tilburg haalt per direct het beruchte salsafeest Tropical Sunday uit de programmering. Aanleiding is de vechtpartij en onrustige situatie op het Pieter Vreedeplein die in de nacht van zondag op maandag ontstond. Daarbij loste de politie een waarschuwingsschot en werd er na een vechtpartij binnen de club een vuurwapen op het plein gevonden.