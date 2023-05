Na 25 jaar gedogen parkeerverbod bij eigen garage: ‘We moeten modeltrein opruimen en klussen kan ook niet meer’

En dan kun je ein-de-lijk fatsoen­lijk parkeren in de Spoorzone: ‘Het is meer dan alleen een parkeerga­ra­ge’

TILBURG - Hij is mooier dan gedacht, maar vooral: in de Tilburgse Spoorzone kun je eindelijk je auto kwijt. De nieuwe Zwijsengarage krijgt lof toegezwaaid. Vlak na de opening is die flink gevuld, al is de gratis bewaakte fietsenstalling nog onbekend en onbemind.