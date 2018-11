Na 35 jaar op de markt voelt Cor de Keijzer zich in de hoek gedrukt

De enige schuimrubberkraam van Tilburg heeft tientallen jaren naast het transformatorhuisje aan de Besterdring gestaan. Totdat hem een plekje tien meter verder aanwezen werd, op de hoek voor de Primera. Dat leverde, volgens De Keijzer, al problemen op. ,,Klanten vroegen me waarom ik er de week ervoor niet was, maar ik stond gewoon hier. Dat is niet goed voor de zaken.” En nu zit er wéér een verplaatsing in het verschiet.

De weg waar De Keijzer naar toe werd gedirigeerd is een een brandweerroute en moet vrij blijven. Dus moest hij naar de stoep langszij. Maar daar klaagden de handhavers van de gemeente en de winkeliersvereniging weer over bij marktmeester Frits Meurs. ,,Je mag gewoon niet op het trottoir parkeren. Als ik Cor gedoog krijg ik klachten van de winkeliers die zich afvragen of zij dan niet ook op de stoep kunnen gaan staan.” De Keijzer heeft dus een nieuw plekje nodig.

Volledig scherm De hoek waar Cor de Keijzer naartoe kan verhuizen met zijn schuimrubberkraam op de Besterdmarkt. © Nigel van Schaik

Niemand wil van hem af. De Keijzers ‘branchevreemde’ koopwaar is een aanwinst en hij staat niemand in de weg. Er is hem dan ook een nieuwe locatie aangeboden op de hoek waar de Noord-Besterdstraat en de Hoefakkerstraat samenkomen. Het is een van de drukste plekken van de markt. Het publiek naar de Hoefakkerstraat komt er op uit en hij zou naast een grote groenteboer en viskraam komen te staan. Meurs: ,,Dat is een toplocatie. Ik weet zeker dat hij er alleen maar klanten bij gaat krijgen als hij verhuist.” De Keijzer ziet het somberder in: ,,Ik ga mijn klanten verliezen als ze me niet meer kunnen vinden. Ik vertik het om te vertrekken.”