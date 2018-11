Na 5 jaar doorbraak in zaak vergismoord Rob Zweekhorst, Tilburgse broer Jan: ‘Lang op deze dag gewacht’

TILBURG - Bijna vijf jaar nadat de 44-jarige Rob Zweekhorst op straat werd doodgeschoten is er een doorbraak in het onderzoek. Vanochtend vroeg is een 51-jarige Schiedammer in zijn woning gearresteerd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord, die later een vergissing bleek te zijn. Tilburger Jan Zweekhorst, de broer van het slachtoffer, is overvallen door het nieuws. ,,Ik had niet gedacht dat dit zo’n impact op ons zou hebben.”

De liquidatie, op 1 januari 2014, bracht een schokgolf teweeg in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs. Niet Rob Zweekhorst die ’s avonds vlak bij huis zijn twee honden uitliet toen hij van dichtbij werd neergeschoten, maar voormalig wijkbewoner Dennis van den B. (47) was volgens de politie het doelwit.

Persoonsverwisseling

Zweekhorst, vader van twee kinderen, werd op straat neergeschoten. Voor zijn familie stond van begin af van vast dat het om een persoonsverwisseling ging. ,,Echt verschrikkelijk dat Rob daar slachtoffer van is geworden”, zegt broer Jan, die met zijn gezin in Tilburg woont.

,,Het deed ons veel pijn dat Rob vlak na de moord in verband werd gebracht met criminele activiteiten. We zijn blij dat er nu duidelijkheid is en dat zijn naam is gezuiverd. Rob had er helemaal niets mee te maken en is aangezien voor iemand anders.”

Einde van de rit

De familie Zweekhorst heeft de afgelopen vijf jaar altijd de hoop gehouden dat de schutter zou worden aangehouden. ,,De recherche verzekerde ons dat ze het op gingen lossen”, zegt Jan. ,,Dat gaf ons veel vertrouwen. We hopen dat de politie de zaak nu kan oplossen. Lang hebben we op deze dag gewacht. Het einde van de rit is in zicht, maar eerst moet hij nog veroordeeld worden. Dat is voor ons nu het allerbelangrijkst.”

Wie de aangehouden man is, weet de broer niet. ,,Natuurlijk gaan er allerlei verhalen rond, maar ook wij weten niet meer dan dat er in het persbericht van de politie staat. We wachten geduldig af.”

Criminele circuit

Onderzoek wees uit dat een ruzie in het criminele circuit de oorzaak was van de dramatische vergismoord. Volgens justitie was Van den B. betrokken bij grootschalige drugshandel in de Rotterdamse haven waarbij de corrupte douanier Gerrit G. (57) een voorname rol speelde.

Van den B. werd door justitie gelinkt aan de invoer van enkele kilo’s cocaïne en is daar voor veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Justitie wil ook nog ruim twee miljoen van Van den B. hebben; geld dat hij met de criminele praktijken zou hebben opgestreken.

Beloning

Justitie loofde al snel na de vergismoord een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip. Die bleef echter uit, maar in alle stilte werd het onderzoek wel – door een afgeslankt rechercheteam – doorgezet. ‘Met de aanhouding van de Schiedammer is weer een stap gezet in het onderzoek’, stelt de politie. ‘Maar de beloning is nog steeds van kracht wanneer iemand informatie heeft die de zaak rond kan maken’.