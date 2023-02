Na bodycam gaan Tilburgse boa’s nu met handboeien de straat op voor eigen veiligheid: ‘Agressie neemt helaas toe’

Voortaan ook zonnepane­len op je (Rijks-)monument, Oirschot versoepelt de regels

OIRSCHOT - Wie in een gemeentelijk of Rijksmonument in Oirschot woont en met een hoge energierekening in zijn maag zit, kan binnenkort waarschijnlijk opgelucht ademhalen. Oirschot wil de regels voor het plaatsen van zonnepanelen versoepelen.