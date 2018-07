Na een dik half jaar op de vlucht is Tilburgse No Surrender-captain in Frankfurt aangehouden

UPDATE Frans Linders (95) werd hét gezicht van het Tilburgs studenten­ver­zet

18:12 TILBURG/OSS - Op 95-jarige leeftijd is Frans Linders overleden. De inwoner van Oss speelde een prominente rol in de documentaire 'Loyaal! Maar waaraan?' over het Tilburgse studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, die door Omroep Brabant werd uitgezonden. Linders overleed donderdag in zijn woonplaats.