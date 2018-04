Na een eeuw is het gedaan met café de Triangel in Tilburg. 'Nergens was het bier goedkoper, wè hemme d'r gelachen'

'Geef burgers een stem voor toekomst gebied boven Tilburg'

19:00 TILBURG - De burgers in met name Tilburg-Noord en de gebruikers van het gebied tussen Tilburg en Loon op Zand worden vergeten in de 'plannenlawine' die over dit landschap rolt. Dat stelt een nieuw burgerinitiatief dat zich gisteren via een website en met een brief aan de nieuwe Tilburgse gemeenteraad presenteerde.