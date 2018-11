Na Marietje Kessels, nu musical over koning Willem II

Na de musical ‘Moordhoek’ over Marietje Kessels in 2017 werkt stichting Muziektheater Tilburg nu aan een musical over koning Willem II: ‘Hier adem ik vrij’. Deze musical in een rock-jasje zal in mei 2020 te zien zijn bij Theaters Tilburg. De muziek is ook deze keer van de Tilburgse componist en initiatiefnemer Ron Antens.