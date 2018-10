Nasser beweegt gemakkelijk, met en zonder bal

Verras­sings­op­tre­den Guus Meeuwis bij André Hazes: 'Ik blijf met familie Hazes verbonden’

26 oktober TILBURG - André Hazes heeft zijn publiek vrijdagavond in Ahoy verrast met een gastoptreden van Guus Meeuwis. De Tilburger vertolkte drie liedjes zodat André tussentijds even op adem kon komen tijdens de eerste van zijn drie uitverkochte concerten in Rotterdam.