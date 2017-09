Nat einde van dag één van Hudson's Bay: er sijpelt water uit het plafond

Cultureel Café: Peter Noordanus en eerste roman Emiel Krischer

13:57 TILBURG - Vertrekkend burgemeester Peter Noordanus is zondag hoofdgast bij het Cultureel Café in Cinecitta. Toine van Corven praat met hem over zijn culturele voorkeuren. Emiel Krischer schreef zijn eerste roman, 'Export', over hoe verveling leidde tot een bomaanslag in Tilburg. Schrijver Jasper Mikkers gaat tijdens het Cultureel Café met hem in gesprek.