Nationale Geluidshinderdag: 3615 klachten van geluidsoverlast in 2017

TILBURG - Voor wie het nog niet wist, 28 maart 2018 is Nationale Geluidshinderdag, in het leven geroepen door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). In 2017 meldden 3615 mensen zich bij de provincie met een klacht over geluidsoverlast, maar die cijfers zeggen niet alles over hoe groot het probleem is.

Op hun website valt te lezen dat de NSG als doel heeft 'de geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden.'

Deze organisatie is niet de enige die geluidsoverlast, want daar hebben we het over, wil terugdringen. Ook de provincie Brabant en de verschillende gemeenten zetten daarop in. Dat zijn zij ook verplicht vanuit verschillende vormen van wetgeving.

Melden

Geluidsoverlast kun je alleen aanpakken, als je ervan weet. Daarom heeft de provincie een meldnummer in het leven geroepen: MilieuKlachtenCentrale. Bij dit meldnummer kunnen mensen terecht met al hun klachten over geluidsoverlast, maar ook geur of trillingen. Tenminste; ,,Als deze door een bedrijf of bedrijfsmatige activiteiten veroorzaakt worden", laat Jos van Rosmalen van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) weten. ,,Dus ook horecalawaai, evenementen bijvoorbeeld. Bedrijven zijn gebonden aan de geluidsgrenswaarden die in de vergunning zijn opgenomen. Die kunnen overigens inhouden dat er soms hinder mag zijn."

Klachten die bij de centrale binnen komen, worden door de betreffende omgevingsdienst behandeld. ,,Elke telefonische klacht wordt binnen kantoortijd direct doorgegeven aan een klachtenmedewerker. Na ontvangst van de klacht wordt vrijwel altijd telefonisch contact opgenomen met de melder. Enerzijds om na te gaan of de hinder nog aanwezig is, anderzijds om nadere informatie te verkrijgen voor onderzoek. Zo nodig volgt zo’n onderzoek om de bron te achterhalen en de hinder zo snel mogelijk weg te nemen", licht Van Rosmalen de werkwijze toe.

Onderzoek

De OMWB onderzoekt of een klacht gegrond of ongegrond is en wat dan de vervolgstappen zijn. ,,Als de vermoedelijke veroorzaker een bedrijf is (of bedrijfsmatige activiteit) gaat een toezichthouder afhankelijk van de opdracht van de gemeente ter plaatse zelf waarnemen. Hij kan daarvoor beschikken over geluidmeetapparatuur en mogelijk direct toetsen aan de wettelijke regels."

Cijfers Midden-West-Brabant

Uit cijfers van de OMWB blijkt dat in 2017 in totaal 8181 milieuklachten zijn binnengekomen. 3615 daarvan gingen over geluidsoverlast van bedrijven. Hoeveel daarvan gegrond zijn, is niet helemaal duidelijk. ,,Sommige zaken lopen langer en hebben dus nog geen oordeel. Ook als geen directe veroorzaker kan worden aangewezen, betekent dat niet dat de klacht ongegrond is."

Een jaar eerder, in 2016, kwamen 3304 klachten binnen. Dat zou een groei van bijna 10 procent betekenen, maar zo makkelijk is dat niet te concluderen volgens Van Rosmalen. ,,Je kunt niet zo maar zeggen dat er sprake is van 10% groei van geluidhinder. Een deel van de verklaring is dat de milieuklachtencentrale een stuk bekender is geworden, mensen weten ons beter te bereiken." Het nummer werd in 2016 in het leven geroepen.