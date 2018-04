Nationale Ombudsman toch verder met onderzoek Johan van Laarhoven

TILBURG - De Nationale Ombudsman gaat toch verder met zijn onderzoek naar de vraag of justitie medeschuldig is aan de lange gevangenisstraf die Tilburger Johan van Laarhoven in Thailand moet uitzitten. Ombudsman Van Zutphen wilde daar vorig jaar al mee beginnen, maar moest toen op last van de minister pas op de plaats maken.

De voornaamste reden daarvoor was de strafzaak die het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft lopen tegen Johan van Laarhoven. Volgens de regels mag de Nationale Ombudsman zolang de zaak nog onder de rechter is, niet zelf op onderzoek uit gaan. Nu de rechter in Breda onlangs bepaalde dat de strafzaak tegen Van Laarhoven pas kan doorgaan als hij daar zelf bij kan zijn, wil Van Zutphen toch aan de slag.

Na een gesprek met Gerrit van der Burgt, hoogste baas van het OM, is besloten dat Van Zutphen zelf mag beslissen of hij zijn onderzoek kan oppakken. Van Zutphen schrijft dat hij ervan uitgaat dat alle betrokkenen hun medewerking zullen verlenen. Hij wil in ieder geval met minister Grapperhaus van Justitie praten.

Verwijt