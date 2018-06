Nauwelijks klachten over geluid Intents: 14 stuks in drie dagen

Nieuw DNA-pas­poort maakt kankerbe­han­de­ling Jos (38) uit Tilburg stuk lichter

10:25 TILBURG/EINDHOVEN - Ieder lichaam is anders en reageert anders op medicatie. Daarom maken ze in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een DNA-profiel van sommige patiënten, zodat de medicatie daarop kan worden afgestemd. Dit voorkomt ziekenhuisopnames.