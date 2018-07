Nepal veroordeelt Tilburger (75) tot acht jaar cel voor misbruik van twee jongens

TILBURG - Een 75-jarige Tilburger is in Nepal veroordeeld tot acht jaar cel, voor het misbruiken van twee minderjarige jongens. Hij moet zijn straf in het Aziatische land uitzitten. Ook moet hij zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen.

De man werd in november vorig jaar opgepakt, na onderzoek van de Nederlandse politie. Tegen hem was eigenlijk elf jaar cel geëist, voor het misbruiken van vier jongens. Maar de rechtbank in Nepal vindt alleen het misbruiken van twee jongens bewezen.

Ook in Nederland loopt een onderzoek naar de Tilburger. Hij wordt hier verdacht van het bezit van kinderporno. In dat onderzoek werd eerder ook een 47-jarige man uit Zuid-Holland gearresteerd. Hoewel hij inmiddels weer vrij is, is hij nog wel verdachte. Er zijn ook andere verdachten in beeld. Het is nog niet duidelijk wanneer zij voor de rechter komen.