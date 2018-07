Niemand ter wereld leeft langer met een donorhart dan Willem Bavinck (62) uit Tilburg

Aanhoudin­gen bij Woo Hah!, vooral veel pillen en wat zakjes hasj

14:01 TILBURG - De politie heeft tot nu toe in totaal 8 mensen aangehouden voor drugsbezit bij het festival Woo Hah! op het festivalterrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De 'koploper' was iemand met 50 pillen en een paar zakjes hasj. Verder verloopt het festival rustig, laat de politie desgevraagd weten.