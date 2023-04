Niet meer linksaf vanaf de Tilburgse cityring richting Zwijsenstraat, waarom was dat ook alweer nodig?

Geramde gevel op Bredaseweg is voor wethouder geen reden voor versnelde aanpak van de straat

TILBURG - De botsing van afgelopen weekend op de Bredaseweg in Tilburg - en de discussie die daarna ontstond over de vele hardrijders - is voor wethouder Rik Grashoff geen reden om deze weg versneld aan te passen. Buurtbewoner Joep Gimbrère pleitte daags na de aanrijding voor ingrijpen.