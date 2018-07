Nieuw in Tilburg: beeldhouwatelier met een bronsgieterij

TILBURG/RIJEN - Het Beeldhouwatelier van Charles Vergouwen in Rijen is dicht. Daarvoor in de plaats is er nu het Beeldhouw service centrum Tilburg van Gèrard Dielemans. Dat atelier is thuis in een voormalig ROC-praktijklokaal aan de Gerswinstraat.

In een voormalig leslokaal van het ROC vakcollege is Beeldhouw service centrum Tilburg neergestreken. In het gebouw is een bronsgieterij en werkplaats. Er wordt lesgegeven in beeldhouwen, bronsgieten en het werken met kunststof, klei en gips. Het beeldhouwerscentrum is een initiatief van Cynthia Dekeyser en Gérard Dielemans. Een deel van het schoolgebouw aan de Gerswinstraat is in beheer bij Stichting Ateliers Tilburg. Daar komen nog elf andere ambachtelijke ateliers.

Autodidact

Gèrard Dielemans (38) is een autodidact. Hij kreeg les van Cynthia Dekeyser en Charles Vergouwen. Beeldhouwer Vergouwen had zijn beeldhouw service centrum aan de Dorpenbaan in Rijen, maar is met pensioen gegaan. Dielemans volgde zestien jaar les bij hem en werkte twaalf jaar met Vergouwen samen.

Nu de Rijense kunstenaar is gestopt hebben Dielemans en zijn partner Cynthia Dekeyser het centrum overgenomen en verplaatst naar Tilburg. In de werkplaats kunnen kunstenaars hun bronzen beelden gieten en kunstwerken afwerken. Op donderdag en vrijdag zijn er lessen in het atelier. De oven voor het bronsgieten meet 2 bij 1 bij 1.

Ambachtelijk

In de voormalige praktijklokalen van het vakcollege komen twaalf grote ateliers. Gèrard Dielemans is de eerste kunstenaar die er neerstrijkt. De andere ateliers zijn bedoeld voor ambachtelijke kunstenaars (hout, staal, steen) die veel ruimte nodig hebben. Waarschijnlijk verhuist ook theatergezelschap Wiersma & Smeets naar de Gerswinstraat. De twee theatermakers zitten in de Sint Annastraat, maar moeten daar weg omdat de gemeente andere plannen heeft voor dat pand.

Het Beeldhouw service centrum Tilburg opent zondag 8 juli om 13 uur. Bezoekers kunnen rondkijken en er is een inleiding van de Tilburgse kunstenaar en uitvinder Guus Voermans.