Nieuwbouwwijk Den Bogerd loopt langzaam vol, voor mens en zwaluw

Tilburg: Hoepelman Award naar Agaath Verspeten van Factorium

10:38 TILBURG - Agaath Verspeten krijgt zaterdag tijdens de Nederlandse Musical Dagen in Tilburg de Hoepelman Award uitgereikt. Deze prijs is bestemd voor personen die zich inzetten voor de musicalwereld in Nederland en/of Europa. Agaath Verspeten is coördinator van de MusicAllFactory voor volwassenen en teamhoofd dans bij Factorium in Tilburg.