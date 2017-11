Nieuwe burgemeester Weterings saai? 'Dat beeld zal-ie snel afschudden!'

TILBURG - Het is zover: Theo Weterings wordt dinsdagavond geïnstalleerd als burgemeester van Tilburg. ,,Saai? Zo komt-ie misschien over, maar dat beeld zal hij snel weten af te schudden", verwacht Peter van Gool.

Het raadslid van D66 was voorzittter van de vertrouwenscommissie die Weterings (58) verkoos boven 27 andere sollicitanten. Bij de installatie in popcentrum 013, die om half acht begint, blikt Van Gool terug op het sollicitatieproces.

Van Gool was tevens lid van een Tilburgse delegatie die afgelopen donderdag het afscheid bijwoonde van Weterings als burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. ,,Daar viel op hoe breed gewaardeerd hij was. Hij is een stevige bestuurder, maar is daar ook beleefd als een echte burgervader: heel betrokken en benaderbaar. Dat hebben we de afgelopen periode natuurlijk minder gehad en zulke verbindende kwaliteiten zijn niet per definitie saai."

Live

De installatie van geboren Tilburger Weterings in 013 is op voorhand bijzonder: voor zover bekend is het de eerste keer dat die niet in een officiële raadszaal plaatsvindt. Die locatie is in Tilburg momenteel niet beschikbaar omdat het stadskantoor wegens de verbouwing buiten gebruik is. Voor de avond hebben zich zo'n 600 belangstellenden aangemeld.