Nieuwe cao voor openbaar vervoer, stakingen mogelijk van de baan

Werknemers in het openbaar vervoer krijgen alsnog een nieuwe cao. Vakbonden FNV en CNV zeggen afspraken te hebben gemaakt met de werkgevers in het openbaar vervoer over de aanpak van de werkdruk, loonsverhoging en een vaste baan voor duizend uitzendkrachten.