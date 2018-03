Nieuwe hoop voor Johan van Laarhoven: hij wordt gedagvaard

Tilburg: Koor Coro di Cielo haalt zoon van Bach en broer van Haydn uit de schaduw

12:04 TILBURG – Bekende namen, maar minder bekende componisten: Carl Philipp Emanuel Bach, zoon van Johann Sebastian Bach en Michael Haydn, broer van Joseph Haydn. Met 'Uit de schaduw' zet projectkoor Coro di Cielo deze componisten in de spotlight. Op het programma staan het Requiem in C Mineur van Michael Haydn en het Magnificat in D Majeur van Carl Philipp Emanuel Bach. Te horen in de Concertzaal in Tilburg, op zondag 8 april.