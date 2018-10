Nieuwe huurder Plan-T: Schouder aan Schouder

Schouder aan Schouder legt zich toe op arbeidsbemiddeling in de cilvieltechniek. ,,We worden niet graag uitzendbureau genoemd, want wij bieden ook een vangnet als het even tegenzit. We werken zoveel mogelijk met vaste contracten en persoonlijke begeleiding. Dat drukken we ook uit met onze naam."

Ook dit bedrijf huurt in Plan-T een kleine ruimte van zo'n 120 vierkante meter. Vanuit de eerste vestiging in Rotterdam wordt de Randstad bediend, de huidige vestiging in de Tivolistraat bestrijkt de markt in Zuid-Nederland. De verwachting is dat in de Spoorzone straks een vijftal mensen werkzaam is.