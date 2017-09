Nieuwe locatie Tilburg Culinair smaakt naar meer

Drukte in winkelhart Tilburg komt 's middags op gang

17:08 TILBURG - Pas na 14.00 uur kwam de verwachte drukte in de Tilburgse binnenstad zaterdag goed op gang. De nieuwe winkels, met als koploper de vernieuwde Hema, trokken massa's volk.Tegen sluitingstijd van de winkels kon men in de Heuvelstraat 'over de koppen lopen'.