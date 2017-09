Nieuwe miljonairs in Tilburg? Vijftig Tilburgers in Miljoenenjacht: 'Dit is hartstikke leuk'

TILBURG – Een spannende avond voor vijftig inwoners van Tilburg. Zij spelen volgende week zondag mee in televisieshow 'Postcode Loterij Miljoenenjacht' en maken kans op geldprijzen tot wel vijf miljoen euro. ,,Als we winnen, dan lossen we onze hypotheek af en hebben we ons pensioen goed voor elkaar”, reageert één van de gelukkigen.