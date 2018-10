Nieuwe namen Better Get Hit: De Amerikaanse zangeres Michelle David, Gil & Megas uit Tilburg

TILBURG - Better Get Hit, het nieuwe Tilburgse festival voor jazz, soul en urban, haalt ook zangeres Michelle David naar de stad. Deze Amerikaanse soulzangeres treedt op met The Gospel Sessions. Andere namen die zijn toegevoegd: soul, funk en jazz big band Licks & Brains en jazz-zangeres Kim Hoorweg. Ook muzikanten uit Tilburg staan op het podium, zoals Paul van Kemenade en het hiphop-duo duo Gil & Megas.

Better Get Hit is op 11 en 12 januari bij Paradox en Theaters Tilburg. Het evenement is vernoemd naar het nummer 'Better Get Hit in Your Soul’ van de Amerikaanse jazzmuzikant Charles Mingus. Eerder werden al de namen van Caro Emerald, Fresku, de Amerikaanse singer-songwriter Judith Hill, Cory Henry en het Metropole Orkest naar buiten gebracht.

Toetsenist Cory Henry

Better Get Hit Festival opent vrijdag 11 januari met een optreden van toetsenist Cory Henry in Paradox. Hij is betrokken bij muziekcollectief Snarky Puppy in Brooklyn. Hij wordt bijgestaan door de Grammy winnende gitarist Isaiah Sharkey en drummer TaRon Lockett van The Funk Apostles.

Volledig scherm Michelle David © Better Get Hit (collectie)

Michelle David

Een dag later is het festival in zes zalen bij Theaters Tilburg. Dat begint om 15 uur en eindigt na middernacht. Daar staan onder anderen Caro Emerald en Michelle David & the Gospel Sessions. David is een Amerikaanse soulzangeres die leeft in Nederland. Ze wordt ondersteund door The Gospel Sessions.

De 18-koppige Nederlandse Soul/Funk/Jazz big band Licks & Brains staat onder leiding van Rolf Delfos. Ook Defunkt’s lead zanger en trombonist, Joseph Bowie staat dan op het podium. Jazz uit Tilburg is onder anderen vertegenwoordigd met Paul van Kemenade ‘classic’ Quintet. Cory Henry speelt die avond met het Metropole Orkest.

Het duo Gil & Megas uit Tilburg is een beloftevolle hiphop-act. Samen met T. Dutty vormen ze het geluid van een nieuwe generatie muzikanten. Een ander Tilburgs talent op Better Get Hit is Sanne Rambags. De Rijense rapper ZENO is ook van de partij.

