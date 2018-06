Nieuwe raadsleden in Tilburg

Een 'beetje drinken' lukt Van H. niet, inbreken eigenlijk ook niet

18 juni BREDA - Maar liefst drie keer wordt de 36-jarige P. van H. in korte tijd achter elkaar betrapt als dief. De geboren Goirlenaar geeft dat allemaal toe bij de politierechter in Breda maandagochtend. ,,Het is ontkennen tegen de klippen op natuurlijk", merkt politierechter M. Beudeker daarover droogjes op. En inderdaad, Van H. wil niet meer liegen. ,,Ik wil schoon schip maken."