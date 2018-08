Nieuwe studenten leren Tilburg kennen. Dit is wat zij van de stad verwachten

Nóg een burgerzaak naar stadshart Tilburg: 'We komen speciaal voor de bur­ger-oor­log'

20 augustus Ma 20 aug: En ja hoor, het met hamburgerzaken dichtslibbende stadshart krijgt er nóg een hamburgerbakker bij. Het nieuws van de komst van de Burger King en Five Guys is amper koud of een nieuwe strijder dient zich aan.