Niks 'verworpenen der aarde', Tilburgse hoogleraar maakt moderne Internationale

De Internationale remix: een rechtsorde van arbeid in het internationale (Ton Wilthagen, 2018)



Dit is een wake-up call! over waarde

van arbeid en beroepseer

Arbeid is van levensbelang overal op aarde

en dat belang wordt niet minder maar meer

We hebben last van oude vormen en gedachten

waardoor het begrip van arbeid beperkt wordt gemaakt!

De arbeidsmarkt heeft behoefte aan nieuwe krachten

waarmee iedereen geïncludeerd raakt



Mensen en bedrijven in grote getale

achter een nieuw sociaal contract geschaard

Zal vestigen een rechtsorde van arbeid in het internationale

elk individueel talent waard



Wet en staat moeten duurzame arbeid beogen

gooi overmatig winstbejag overboord

Werkenden dienen niet te worden uitgezogen

fatsoenlijke beloning hoort

Medezeggenschap over hoe werk vorm te geven

kansen voor iedereen dat spreekt:

Ongelijke behandeling opgeheven

grond voor onderscheid ontbreekt



Mensen en bedrijven in grote getale

achter een nieuw sociaal contract geschaard

Zal vestigen een rechtsorde van arbeid in het internationale

elk individueel talent waard



Over nut van ontwikkeling valt niet te twisten

hierover bestaat geen verschillend kamp

Waar jong en oud niet de juiste keuze wisten

ontstaat niets minder dan een ramp

Werk van zelfontplooiing maken

is een gemeenschappelijk goed

Elkaar verheffen en verbonden raken

leidt tot welvaart in overvloed



Mensen en bedrijven in grote getale

achter een nieuw sociaal contract geschaard

Zal vestigen een rechtsorde van arbeid in het internationale

elk individueel talent waard