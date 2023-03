Nog geen jaar oude Tilburgse rotondes nu al kapot, hoe dat kan wordt onderzocht

Disco Nel (96) is al 70 jaar cafébazin van Café Nova: ‘Stilzitten is voor mij de grootste straf’

BAARLE-HERTOG - Café Nova is zo’n ouderwets bruin café met een biljart en een kranige cafébazin die met ‘nen kwaaien blik’ alle cafébezoekers de baas is. Ondanks haar leeftijd denkt Disco Nel niet aan stoppen. ,,Als ik honderd word, rijden ze me door heel Baarle.”