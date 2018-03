Nog meer pech voor reizigers: uur lang geen treinen tussen Tilburg en Boxtel door brand

Amateurduel gestaakt na aanval op speler: 'Er liep er zelfs eentje rond met een ijzeren staaf'

18 maart Het duel tussen de vijfdeklassers Berkdijk en WSJ is zondagmiddag gestaakt, nadat een WSJ-speler het aan de stok kreeg met fans van Berkdijk. Het resulteerde in een vechtpartij, waarbij zelfs een ijzeren staaf is gebruikt.