Nog vijf bedrijven in de race voor ondernemersprijs BOV-Trofee

BOV staat voor Beste Ondernemers Visie. De organisatie van de uitverkiezing is in handen van de Junior Kamer Hart van Brabant. Jaarlijks is er een thema waarop speciaal wordt beoordeeld, deze keer 'het verschil maken'. De uitreikingsavond is in november niet in de Koepelhal, zoals de laatste jaren, maar in het nieuwe CUBE-gebouw van Tilburg University.