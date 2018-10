Nu wel première Nasser El Jackson. In Tilburg, zijn eigen stad

TILBURG - De voorstelling 'Ball’ met de Tilburgse straatvoetbal Nasser El Jackson zou in première gaan op Festival Boulevard in Den Bosch, maar in augustus bleek het stuk nog niet helemaal af te zijn. El Jackson toonde zijn behendigheid op het theaterfestival, maar er was nog geen lichtplan te zien en geen muziek te horen.

Choreograaf Guilherme Miotto werkte de afgelopen maanden met de virtuoze straatvoetballer toe naar een nieuwe datum voor de première. Die is vrijdag bij theater De Nieuwe Vorst in Tilburg.

Gewaagd

Straatvoetbal en dans in het theater lijkt een gewaagde combinatie, maar niet voor choreograaf Guilherme Miotto. Volgens hem schuilt er in elk mens een danser en kan het lichaam gebruikt worden als intermediair tussen mensen met verschillende culturen, talen, leeftijden en sociale status. Nasser El Jackson beheerst zowel freestyle voetbal als pannavoetbal en is wereldkampioen groundmoves. Ook is hij ambassadeur voor de KNVB.

Tilburg Noord

Nasser El Jackson groeit op in Tilburg Noord. Zijn grote broer Mo ontdekt als het voetbal als eerst en blinkt daarin zelfs internationaal in uit. Nasser is de getalenteerde opvolger van zijn broer. Hij oefent dag en nacht tot hij alle geheimen van de bal kent. Zijn liefde voor de bal helpt hem op het juiste pad te blijven en uit te groeien tot een succesvol wereldkampioen.

Guilherme Miotto

Choreograaf Guilherme Miotto groeide op in een harde werkelijkheid en kan zich goed verplaatsen in de achtergrond van Nasser El Jackson. Als kleine jongen in Brazilië wordt Miotto van straat geplukt en belandt in een compleet andere, artistieke danswereld. Hij heeft succes als danser en choreograaf, maar blijft zoeken naar de cultuur van de straat. Naar de rafelrandjes. Zo werkte hij al eerder succesvol met breakdance kampioen Menno van Gorp. Ook die groeide op in Tilburg

In de voorstelling ‘Ball’ probeert Miotto de artistieke wereld en de wereld van de straat samen te brengen. Hij heeft in Tilburg Noord met jongerenwerker Amine Mbarki stichting Corpo Máquina opgericht. Daar maakt hij voorstellingen met jongeren uit de wijk.