Ober die milieubewuste gast belachelijk maakte blijft voorlopig thuis: 'Hij heeft geen oog dicht gedaan'

Willemijn Peeters deed woensdag haar verhaal in de krant, nadat ze op een bonnetje zag dat de ober van het restaurant haar te kakken had gezet. 'Geen rietje, wat een kutleven' en 'geen rietje, want ik heb zo’n filmpje op Facebook gezien, echt kut man', stond op het bonnetje geschreven.

Dat bedoelde de ober als grap, maar daar heeft hij nu veel spijt van. ,,We hebben hem vanochtend de wind van voren gegeven",vertelt eigenaar Leander Willemstein. ,,Hij is zich ervan bewust dat hij met deze actie zijn collega's en onze gasten heeft geschaad. Vannacht heeft hij dan ook geen oog dicht gedaan. En terecht."

Non-actief

De ober heeft aangeboden om een paar dagen mee te lopen met het bedrijf van Peeters, dat met campagnes en workshops strijdt voor schonere oceanen. ,,We willen graag nog een keer met mevrouw in gesprek om over het voorval te praten. Dat zal na het weekend plaatsvinden. Tot die tijd staat de medewerker op non-actief. Daarna zien we wel weer verder. Daar heeft hij uiteraard begrip voor, hij had al rekening gehouden met het ergste scenario."

Willemijn Peeters is initiatiefnemer en directeur van Searious Business. De Eindhovense organisatie zet zich met voorlichting, workshops en campagnes in voor bewustwording en oplossing van de grote hoeveelheid plastic in de oceanen. Wereldwijd komt iedere minuut 20.000 kilo plastic in de oceanen terecht.