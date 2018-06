Oisterwijk gaat minder alleenstaande minderjarige asielzoekers opvangen

Get Out: meer dan honderd voorstel­lin­gen in Tilburg

17:55 TILBURG - Get Out heet het evenement: meer dan honderd voorstellingen in amper een een maand. Onder meer bij 013, De NWE Vorst, Theaters Tilburg en Paradox. De artiesten zijn studenten van Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg die hun eindvoorstelling laten zien aan het publiek. Het zijn dansers, popmuzikanten, acteurs, klassieke musici, jazzmuzikanten, circusartiesten en beeldend kunstenaars.