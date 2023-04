Oisterwijker vindt elektrische mountainbike terug: ‘Met dank aan AirTag én de politie’

Zeshonderd honden en een geitenbok, Oirschotse hondenwan­de­ling was een groot succes

OIRSCHOT - ‘Blaft het voort’, stond er in 1976 boven een krantenartikel in het Algemeen Dagblad. Het laat zien dat de hondenwandeling in Oirschot destijds al landelijke bekendheid genoot. Dat was ook wel te zien aan het grote aantal deelnemers, in de topjaren liepen er wel zeshonderd viervoeters mee.