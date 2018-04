Olcay Gulsen geeft masterclass in Tilburgse boekhandel

Gulsen gaat in Tilburg in op haar boek SuperOlcay, dat recent uitkwam. Ze vertelt daarin over haar jeugd in een Waalwijks gastarbeidersgezin en hoe ze van daaruit haar modebedrijf van de grond af opbouwde. Ondanks het recente faillissement blijft dat verhaal relevant, zei Gulsen recent in een interview met het AD. ,,Ik denk dat ik nog steeds veel handvatten kan geven voor mensen die voor zichzelf beginnen."